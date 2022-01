Ucraina, Usa valutano evacuazione delle famiglie diplomatici

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GEN - Gli Stati Uniti stanno valutando se evacuare i membri delle famiglie del personale diplomatico in Ucraina, una decisione che testimonia la preoccupazione per il dispiegamento ai confini di oltre 100 mila soldati russi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando fonti dell'amministrazione Usa.

Il piano prevede anche che lo staff non essenziale delle sedi diplomatiche possa lasciare il Paese volontariamente. L'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. (ANSA).