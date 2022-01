Pericolo Covid, Putin rinuncia a bagno gelato per Epifania

Niente bagno nelle acque gelate quest'anno per il presidente russo Vladimir Putin, che ha rinunciato alla tradizionale immersione in occasione dell'Epifania ortodossa. Lo ha fatto sapere il portavoce, Dmitry Peskov, spiegando che il capo del Cremlino ha deciso di desistere su suggerimento delle stesse autorità della Chiesa ortodossa, che hanno sconsigliato i fedeli dall'osservanza della pratica a causa dei rischi legati alla pandemia da Covid. Secondo la tradizione in questo giorno, in cui viene commemorato 'il battesimo di Cristo', i russi ricavano un'apertura a forma di croce nel ghiaccio che ricopre specchi di acqua come stagni o laghi per poi entrare in acqua. Putin, che con la Chiesa ortodossa ha stretto forti legami, è stato ritratto in passato immerso nell'acqua gelata in questa giornata festiva. (ANSA).