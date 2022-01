Roberta Metsola eletta presidente dell'Europarlamento

L'eurodeputata maltese e membro del Ppe Roberta Metsola è stata eletta, al primo turno, presidente del Parlamento europeo. I voti favorevoli per Metsola sono stati 458. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e nulle sono state 74, i voti espressi sono stati 617.

"Congratulazioni a Roberta Metsola nuova presidente del Parlamento Ue" che è "il cuore che batte della democrazia europea. Non vedo l'ora di collaborare con te, cara Roberta", scrive su twitter il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. Sempre su twitter la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, congratulandosi con l'eurodeputata maltese, sottolinea come si tratti della terza donna "alla guida di questa casa nobile. Il tuo duro lavoro e la tua determinazione saranno di ispirazione per tutti noi". "Noi - scrive von der Leyen - lavoreremo a stretto contatto per la ripresa e per un futuro europeo verse, digitale, e luminoso".

"Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola - afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi che ha partecipato da remoto alla sessione del Parlamento per l'elezione della nuova presidente -. L'abbiamo sostenuta con convinzione sin dal principio perché è una grande amica dell'Italia prima ancora di una autorevole esponente del Partito popolare europeo. Nel discorso di presentazione della candidatura ha centrato perfettamente quelle che saranno le prossime sfide dell'Unione: crescita economica, riforme e controllo delle migrazioni. Auguri di buon lavoro".

"Congratulazioni a Roberta Metsola eletta Presidente del Parlamento europeo - scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo -. Una donna, una grande amica dell'Italia, con le sue qualità è ciò di cui l'Europa ha più bisogno. Sono certo che saprà lavorare con determinazione affinché cittadini e istituzioni siano ancora più vicini".

"Voglio congratularmi con te e evidenziare che hai ricevuto un forte mandato da questo emiciclo", dichiara Manfred Weber, presidente dei popolari intervenendo subito dopo l'elezione di Roberta Metsola a presidente del Parlamento europeo. "Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per il candidato del Ppe", continua Weber che aggiunge: "Per le prossime elezioni del Parlamento europeo vogliamo che i cittadini sappiano che il Ppe lavora per loro". Nel suo intervento Weber sottolinea anche come il Ppe sia stato il partito che ha candidato "due donne forti" a dirigere le istituzioni europee, prima Ursula von der Leyen, come Presidente della Commissione, e poi Roberta Metsola, alla guida del Pe.

"Congratulazioni a Roberta Metsola, importante esponente del Ppe, eletta presidente del Parlamento europeo. Un'altra donna alla guida di un'istituzione Ue. Una personalità di grande qualità pronta per questa grande sfida. Auguri di cuore e buon lavoro", scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

"Roberta Metsola è una donna, proviene da un Paese del Sud Europa e conosce molto bene le difficoltà e le necessità dei Paesi di frontiera come l'Italia: auspichiamo che queste sensibilità possano ispirare la sua azione alla guida del Parlamento europeo di fronte alle sfide epocali che ci attendono, nell'interesse dei cittadini europei". Così in una nota il gruppo del Movimento 5 Stelle all'Eurocamera. "Al nuovo presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, eletta da una ampia maggioranza, facciamo le nostre congratulazioni per l'importante e prestigioso incarico europeo", proseguono i Cinque Stelle aggiungendo: "Sono tante le sfide che l'attendono nella seconda parte di questa legislatura e noi ci auguriamo che le sappia affrontare nel solco della presidenza Sassoli. La casa dei cittadini europei deve restare quel motore della democrazia che il suo predecessore ha difeso fermamente durante i difficili mesi della pandemia, un'istituzione sempre aperta, trasparente e in prima linea nella difesa dei valori europei".