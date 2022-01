Covid: Austria, manda amico positivo a fare test per avere pass

(ANSA) - BOLZANO, 07 GEN - Dopo i coronaparty, il tampone positivo su commissione: un giovane austriaco ha mandato un amico positivo al suo posto a effettuare il test molecolare per ricevere così, una volta "guarito", il Super green pass, che in Austria si chiama 2-G (vaccinato o guarito).

Il 22enne della zona di Reutte, in Tirolo, ha convinto un cittadino croato di 23 anni, attualmente in quarantena perché infetto, a presentarsi a nome del giovane austriaco ad effettuare il tampone. Una collaboratrice del centro ha però scoperto la sostituzione di persona e ha chiamato la polizia.

Entrambi, reo confessi, sono stati denunciati alla procura di Innsbruck. (ANSA).