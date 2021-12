Francia: Macron contro Zemmour,'non si falsifichi la storia'

(ANSA) - PARIGI, 08 DIC - "Stiamo attenti a non falsificare la storia": questo l'avvertimento inviato da Emmanuel Macron, questa mattina dai microfoni della radio France Bleu Pays d'Auvergne, al candidato di estrema destra Eric Zemmour, che aveva dichiarato che il regime collaborazionista francese di "Vichy ha protetto gli ebrei francesi".

Macron ha sottolineato, senza nominare Zemmour, che la storia "è scritta dagli storici ed è una buona cosa attenersi a questo".

"Stiamo attenti a non falsificare la storia - ha aggiunto - a confonderla, a fare revisioni. Abbiamo tutto da guadagnare a rispettare la storia".

Zemmour, a fine settembre, aveva detto che "Vichy ha protetto gli ebrei francesi e consegnato gli ebrei stranieri. E' facile - aveva aggiunto - dire 50 anni dopo che è colpa della Francia. La Francia non è colpevole, la colpevole è la Germania". (ANSA).