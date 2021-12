Omicron: Ecdc, 30 nuovi casi e 212 in totale in Europa

(ANSA) - BRUXELLES, 06 DIC - Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie conferma 30 nuovi casi di contagio da variante Omicron in Europa, per un totale complessivo di 212 contagiati in 18 paesi: Austria (11), Belgio (9), Cechia (1), Danimarca (32), Finlandia (7), Francia (25), Germania (15), Grecia (1), Islanda ( 12), Irlanda (1), Italia (9), Lettonia (2), Paesi Bassi (18), Norvegia (19), Portogallo (34), Romania (2), Spagna (7) e Svezia (7).

L'Ecdc indica che, sulla base di fonti disponibili, la maggior parte dei casi ha un legame con viaggi in paesi africani. Legame che però non c'è per diversi contagiati in Belgio, Danimarca e Spagna dove, scrive l'Ecdc, una "trasmissione comunitaria non rilevata potrebbe essere in corso". (ANSA).