Zemmour: 'La riconquista della Francia è iniziata'

"La riconquista è ormai cominciata": lo ha detto il candidato di estrema destra alle presidenziali francesi del 2022, Eric Zemmour, nel corso del suo primo comizio elettorale a Villepinte, alle porte di Parigi. L'ex polemista ha così confermato dinanzi ai militanti il nome del suo neonato movimento politico, 'Reconquete'. "Se vinco questa elezione, non sarà l'ennesima alternanza, ma l'inizio della riconquista", ha dichiarato aggiungendo: "Questo popolo francese che sta qui da 1.000 anni non ha detto l'ultima parola", ha proseguito, rifiutando di essere bollato come fascista. "Io fascista? Ma fatemi il favore...".