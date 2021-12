Mosca, 'Usa vogliono inasprire situazione attorno Ucraina'

(ANSA) - MOSCA, 04 DIC - "Gli Usa stanno svolgendo un'operazione speciale per inasprire la situazione attorno all'Ucraina addossando la responsabilità alla Russia". "La sua base è costituita da atti provocatori vicino alle frontiere russe accompagnati da una retorica accusatoria nei confronti di Mosca". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova al Kommersant. "Le forze armate russe in territorio russo sono un legittimo diritto sovrano", ha inoltre affermato Zakharova, aggiungendo che "partendo dalle azioni Nato nell'area, la stampa americana dovrebbe essere preoccupata per gli atti aggressivi non della Russia ma degli Usa". (ANSA).