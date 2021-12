Ultimatum di Strasburgo a Turchia per liberazione Kavala

(ANSA) - STRASBURGO, 03 DIC - La Turchia rischia di essere severamente sanzionata se non interviene immediatamente per liberare Osman Kavala, il filantropo e oppositore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, così come richiesto da una sentenza della Corte europea dei diritti umani (Cedu). E' l'ultimatum lanciato dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che ha notificato ad Ankara l'intenzione di aprire una procedura d'infrazione se il caso Kavala non sarà stato risolto entro il 22 febbraio 2022. (ANSA).