Vaccini: Ecdc, oltre 70% europei ha ricevuto seconda dose

(ANSA) - BRUXELLES, 02 DIC - Il 70,7% della popolazione totale in Europa ha completato il ciclo di vaccinazione anti-Covid e il 66,3% ha ricevuto almeno una dose di vaccino. E' quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati sul tracker del Centro europeo per la prevenzione delle malattie (Ecdc).

Il tasso di vaccinazione varia molto nel Continente: le percentuali più alte di persone che hanno ricevuto la seconda dose si osservano in Portogallo (81,6%), Irlanda (76,4%), Danimarca (76%), Belgio (75,4%) e Spagna (74%). Segue l'Italia, con il 73,3%. La situazione peggiore si registra in Bulgaria, dove la copertura vaccinale completa è al 25,6% della popolazione (il 27,2% ha ricevuto almeno una dose), seguita dalla Romania, con il 38,3% dei vaccinati con due dosi. (ANSA).