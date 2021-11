Covid: Russia, 32.648 nuovi casi e 1.229 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 30 NOV - In Russia nel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 32.648 nuovi casi di Covid-19 e 1.229 decessi provocati dalla malattia: lo riferisce il centro operativo anti-coronavirus, ripreso dalle agenzie Interfax e Tass.

Secondo Interfax, il numero di nuovi casi in un giorno è il più basso registrato nel Paese dallo scorso 15 ottobre. Il 19 e il 20 novembre scorsi il centro operativo anti-coronavirus ha registrato 1.254 decessi provocati dalla malattia nelle 24 ore precedenti, il numero più alto rilevato in un giorno nel Paese dall'inizio dell'epidemia.

Stando ai dati del centro anti-coronavirus, in totale dall'inizio dell'epidemia in Russia sono stati registrati 9.636.881 casi di Covid-19 e 275.193 decessi provocati dalla malattia. (ANSA).