Von der Leyen, azione collettiva è risposta a pandemia

(ANSA) - BRUXELLES, 29 NOV - "Lo spirito dell'azione collettiva è l'unica vera risposta robusta per combattere questa pandemia e per combattere future pandemie. Solo risposte collettive, efficaci e immediate possono funzionare contro i virus". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando all'organizzazione mondiale della sanità.

"Non si può rimanere con le mani in mano - ha aggiunto -, di fronte a noi abbiamo dei compiti urgenti e proprio mentre stiamo parlando la comunità internazionale si trova ad affrontare una nuova variante del Covid-19, Omicron". (ANSA).