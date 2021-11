Pedofilia: Francia, fermato ex prete Bernard Preynat

(ANSA) - PARIGI, 17 NOV - L'ex prete francese Bernard Preynat, condannato lo scorso anno a cinque anni di carcere senza condizionale per molestie sessuali su minori perpetrate tra il 1971 e il 1991 nella diocesi di Lione, in Francia, è stato fermato questa mattina nel dipartimento della Loira, in esecuzione della pena pronunciata a suo carico: è quanto riferiscono fonti di polizia citate dalla France Presse.

L'ex prelato, 76 anni, aveva finora evitato il carcere per motivi di salute. Sempre secondo le stesse fonti, deve comparire dinanzi ad un giudice in vista di una successiva incarcerazione, precisano le fonti, confermando informazioni dell'emittente M6.

