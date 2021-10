Clima: Erdogan, oltre 3 mld di dollari in aiuti alla Turchia

(ANSA) - ISTANBUL, 27 OTT - La Turchia si aspetta un finanziamento di oltre 3 miliardi di dollari dal Green Climate Fund per portare avanti iniziative che affrontino il cambiamento climatico. "Recentemente è stato firmato un memorandum d'intesa, per cui abbiamo negoziato a lungo, che riguarda un finanziamento di 3,157 miliardi di dollari dal Green Climate Fund al nostro Paese" ha affermato oggi Erdogan durante la riunione del gruppo parlamentare del suo partito Akp.

Ankara ha recentemente ratificato l'accordo sul Clima di Parigi diventando uno degli ultimi Paesi al mondo a farlo. Per molto tempo la Turchia ha negoziato tentando di essere classificata dal Green Climate Fund come un Paese in via di sviluppo, e non come uno Stato sviluppato, in modo tale da poter accedere a un maggiore aiuto finanziario per progetti riguardanti il cambiamento climatico. (ANSA).