Vaccini: BioNTech, impianto produzione in Africa a metà 2022

(ANSA) - FRANCOFORTE, 26 OTT - L'azienda tedesca BioNTech, produttrice del vaccino Pfizer con l'omonimo gigante farmaceutico statunitense, ha annunciato oggi che l'anno prossimo intende costruire in Africa un impianto per la produzione delle dosi. Non è chiaro dove sarà ubicato il centro, ma BioNTech ha specificato che sta lavorando con le autorità di Ruanda e Senegal e pianifica di iniziarne la costruzione "a metà 2022".

L'impianto avrà inizialmente la capacità di produrre circa 50 milioni di dosi di vaccino all'anno, ha detto l'azienda tedesca che ad agosto ha rivelato l'intenzione di costruire "capacità di produzione vaccinale sostenibili" in Ruanda e in Senegal dando origine non solo a dosi anti-Covid, ma anche contro la malaria e la tubercolosi. "Lavoreremo insieme per costruire un network di produzione regionale per sostenere i vaccini africani prodotti per l'Africa", ha dichiarato oggi Uğur Şahin, co-fondatore di BioNTech.

A luglio, Pfizer e BioNTech avevano annunciato la loro partnership con il Gruppo Biovac per il vaccino anti-Covid a Città del Capo, in Sudafrica, a partire dall'anno prossimo.

Attualmente solo l'1 per cento dei vaccini usati in Africa sono prodotti nel continente.

L'Unione africana (Ua) vuole portare questo dato al 60 per cento entro il 2040. All'inizio di questo mese, anche la società di biotecnologia statunitense Moderna ha annunciato l'intenzione di un impianto per vaccini in Africa. (ANSA).