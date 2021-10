Energia: Draghi, preparare subito stoccaggi integrati

(ANSA) - BRUXELLES, 22 OTT - Sull'energia "siamo stati espliciti con la necessità di preparare subito uno stoccaggio integrato con le scorte strategiche. Dobbiamo proteggere tutti i Paesi dell'Ue in egual misura". Lo dice Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "Nel lungo periodo è sulla strategia delle rinnovabili che bisogna puntare. Ma se i prezzi del gas salgono, si pone un problema anche di finanziare questo percorso. Ed è difficile rinunciare al gas immediatamente per molti Paesi". (ANSA).