In Russia oltre mille morti di Covid in un giorno

(ANSA) - MOSCA, 16 OTT - In Russia si sono registrati oltre mille morti di Covid in 24 ore: lo fa sapere il centro di crisi anti-coronavirus. E' il massimo dall'inizio della pandemia.

Il numero di decessi legati al coronavirus è aumentato di 1.002 unità nelle ultime 24 ore rispetto ai 999 del giorno precedente, portando il numero totale di morti per coronavirus nel Paese a 222.315.

I contagi delle ultime 24 ore sono stati 33.208, anche questi ai massimi per il terzo giorno consecutivo.

Intanto la campagna di vaccinazione nel Paese procede a rilento, non esiste pass sanitario e le poche restrizioni, come l'uso della mascherina nei luoghi chiusi, sono scarsamente rispettate. (ANSA).