Turchia:Osservatorio avvocati, 450 condannati per terrorismo

(ANSA) - VERONA, 30 SET - "In Turchia, secondo il rapporto degli avvocati turchi in esilio Arrested Lawyers Initiative, 1.600 avvocati sono stati arrestati e messi sotto processo, 615 hanno subito una lunga carcerazione preventiva e 450 sono stati condannati complessivamente a 2.786 anni di reclusione, con l'accusa di far parte di associazioni terroristiche oppure di fare propaganda al terrorismo. di essi 14 sono presidenti o ex presidenti di ordini". Lo ha sottolineato oggi Francesco Caia, presidente dell'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo (Oiad), intervenendo a un convegno promosso dal Tribunale, dall'Ordine degli avvocati di Verona e dall'Unione Triveneta dei consigli dell'Ordine degli avvocati, per ricordare l'impegno nella difesa dei diritti umani dell'avvocata turca Ebru Timtik. (ANSA).