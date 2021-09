Francia: richiesta nuova condanna all'ergastolo per Carlos

PARIGI - Richiesta una nuova condanna all'ergastolo nei confronti di Illich Ramirez Sanchez, detto Carlos, 71 anni, nuovamente alla sbarra in Francia per l'attentato del 1974 al Drugstore Publicis di Parigi.

Quarantasette anni dopo l'attacco, il terzo processo a Carlos, già condannato per due volte al carcere a vita, si è aperto ieri dinanzi alla Corte d'Assise speciale di Parigi.

Questo nuovo processo, ordinato nel novembre 2019 dalla Corte di Cassazione, dovrebbe durare tre giorni e riguarda esclusivamente l'ammontare della pena.

L'attentato del 1974 al Drugstore Publicis causo' due morti e decine di feriti.

Venezuelano, Carlos è stato tra i terroristi piu' temuti degli anni Settanta. E' stato già condannato per due volte al carcere a vita per l'uccisione di tre uomini, fra cui due poliziotti, nel 1975 a Parigi, e per 4 attentati esplosivi che fecero 11 morti e circa 150 feriti nel 1982 e 1983 a Parigi, Marsiglia e su due treni. Il processo sara' soprattutto un punto d'arrivo per la lunga battaglia dei familiari delle vittime che il 15 settembre 1974, a fine pomeriggio, furono investite dall'esplosione di una bomba a mano lanciata nel Drugstore all'angolo fra Boulevard Saint-Germain e la rue de Rennes.