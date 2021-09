Aukus: Johnson a Macron, 'ora basta'. Biden chiama Parigi

(ANSA) - LONDRA, 22 SET - Boris Johnson non sembra volerne più sapere delle polemiche francesi contro Aukus, il patto indo-pacifico sottoscritto da Usa, Regno Unito e Australia che ha messo fuori Parigi da una commessa miliardaria di sottomarini, mentre si moltiplicano gli sforzi per placare le tensioni.

Il primo ministro britannico insiste: Aukus aiuta la siurezza globale, non esclude nessuno e non è ostile alla Cina. Da New York, dove partecipa all'Assemblea dell'Onu, giunge a esortare, scherzosamente, il presidente Macron a "darci un taglio" e lo ripete in francese: "donnez moi un break". Intanto si attende un colloquio telefonico tra Macron e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, mentre da una parte dell'Ue arrivano inviti a non rinviare il Consiglio Ue-Usa su commercio e tecnologia (Ttc), tema all'esame della Commissione.

La Danimarca fa sapere che "non comprende affatto" le critiche della Francia e dell'Ue nei confronti degli Stati Uniti sulla crisi dei sottomarini legata al trattato Aukus. Sulla vicenda è intervenuto oggi anche il segretario di Stato vaticano Parolin, affermando che "la Santa Sede è contraria al riarmo e tutti gli sforzi che si sono fatti e si stanno facendo sono nel senso dell'eliminazione della armi nucleari". (ANSA).