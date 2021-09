Covid: niente più test per i vaccinati che viaggiano in Gb

(ANSA) - LONDRA, 17 SET - Niente più obbligo di test negativo anti Covid alla partenza dal 4 ottobre prossimo per chi viaggia o rientra in Inghilterra dall'Italia come da tutti i Paesi inseriti nella lista intermedia arancione (o ambra) fissata dalla normativa sulle precauzioni di viaggio britanniche, a patto che sia doppiamente vaccinato. Lo ha stabilito il governo di Boris Johnson alleggerendo le restrizioni in materia.

L'annuncio, dato dal ministro dei Trasporti, Grant Shapps, prevede anche lo spostamento dalla lista rossa dei Paesi off limits alla lista ambra di 8 nazioni delle 62 considerate finora più a rischio: incluse Turchia, Pakistan e Maldive. (ANSA).