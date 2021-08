Afghanistan: in Germania attivista per diritti umani Ghafari

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - L'attivista afghana per i diritti umani e per i diritti delle donne Zarifa Ghafari è atterrata in Germania con la sua famiglia all'aeroporto di Colonia-Bonn nella tarda serata di lunedì. Lo ha reso noto la cancelleria del Nordreno-Vestfalia.

La donna, eletta a sindaco della città afghana Maidan Shahr nel 2018, è fuggita dai talebani ed è stata accolta all'atterraggio dal presidente della Cdu e candidato alla cancelleria Armin Laschet. Ora riceverà accoglienza nel Land di cui è governatore, il Nordreno-Vestfalia.

Dal 2018 ad oggi Ghafari è stata bersaglio di almeno sei tentativi di omicidio. (ANSA).