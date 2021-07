Muore poliziotta a Parigi dopo incidente con monopattino

(ANSA) - PARIGI, 31 LUG - Una giovane poliziotta, vittima di un grave incidente in monopattino mercoledì a Parigi, è morta la scorsa notte, stando a fonti di Polizia. La giovane donna di 30 anni si stava recando in monopattino elettrico al commissariato nel 12/mo arrondissement per prendere servizio quando è stata travolta da un'ambulanza e scaraventata contro un bus. E' stata subito trasportata in ospedale ma le sue condizioni erano già disperate. Non sono ancora state chiare le circostanze dell'incidente. (ANSA).