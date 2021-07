Covid: Francia, superati 7000 ricoveri, 1000 in rianimazione

(ANSA) - PARIGI, 26 LUG - Il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali francesi ha di nuovo superato la soglia dei 7000, di cui quasi 1000 in terapia intensiva. Lo rende noto Santé publique France.

Con 607 nuovi ricoveri in 24 ore (quasi il doppio rispetto ai 360 di una settimana fa), il totale è salito a 7079. Sempre nelle ultime 24 ore, i reparti di terapia intensiva hanno accolto 135 nuovi malati di Covid, un dato che non era così alto dall'inizio di giugno. In totale sono 952 i pazienti nei servizi di rianimazione.

Nonostante la fiammata di nuovi casi in Francia a causa della variante Delta (5307 in 24 ore), la pressione sugli ospedali resta tuttavia ancora contenuta. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato oggi che in Francia è stata superata la soglia di 40 milioni di persone vaccinate con una prima dose. (ANSA).