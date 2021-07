Olanda, 'a rischio migliaia dosi AstraZeneca non usate'

(ANSA) - BRUXELLES, 21 LUG - "Decine di migliaia di dosi del vaccino AstraZeneca, attualmente in deposito presso gli studi dei medici di famiglia in Olanda, rischiano di finire per essere gettate via". Lo ha riferito il quotidiano Volkskrant precisando che "un gruppo di medici aveva un piano per spedire le dosi indesiderate all'estero nei paesi in cui servono, ma la legislazione attuale lo rende impossibile".

Secondo quanto riportano i media locali citando un funzionario ministeriale "la legge stabilisce che i medicinali che sono stati consegnati ai medici per i loro pazienti non possono essere scambiati, anche se sono gratuiti e per una buona causa".

La "domanda per il vaccino AstraZeneca è crollata da quando il governo ha deciso che le persone a cui era stata somministrata una dose potevano optare per Pfizer per la seconda, a causa dei potenziali rischi per la salute", ricorda Dutchnews. (ANSA).