Maltempo: Olanda, 550 famiglie evacuate al sud

(ANSA) - BRUXELLES, 16 LUG - Il maltempo e le forti piogge che hanno colpito il centro dell'Europa dalla Germania al Belgio sta continuando a causare forti disagi anche in Olanda. Sono circa 550 le famiglie evacuate questa mattina in Olanda nella sola cittadina olandese di Roermond, situata lungo la Mosa, nella provincia del Limburgo.

L'acqua ha raggiunto un livello record secondo l'agenzia responsabile delle autostrade e delle installazioni fluviali Rijkswaterstaat, scrive l'agenzia Anp.

Sirene e megafoni hanno svegliato gli abitanti di Roermond intorno alle 6 del mattino, devono aver lasciato le loro case un'ora dopo. Si temono inondazioni in questa città al centro della provincia del Limburgo. Venerdì mattina la Mosa aveva raggiunto una portata di oltre 3.300 metri cubi al secondo. Un record, secondo il Rijkswaterstaat.

Nelle ultime 24 ore sono stati evacuati anche due distretti di Maastricht. Circa 350 persone sono ospitate momentaneamente nei palazzetti dello sport. Secondo il sindaco Annemarie Penn, tuttavia, potranno presto tornare a casa se il maltempo concederà una tregua.

Ieri il re Guglielmo Alessandro e la regina Maxima hanno visitato la città di Valkenburg, nel Limburgo, investita da forti inondazioni. (ANSA).