Migranti piantano 250 tende davanti municipio Parigi

(ANSA) - PARIGI, 25 GIU - Un gruppo di migranti senza fissa dimora e le associazioni che cercano di fornir loro un aiuto hanno piantato 250 tende nel grande piazzale dinanzi all'Hotel de Ville, il municipio di Parigi, per invocare soluzioni di alloggio. Queste persone, essenzialmente dell'Africa subsahariana o minorenni, si sono sistemate ieri sera, con le loro tende, quando le campane dell'Hotel de Ville, rintoccavano le ore 20.

"Chiediamo di metterli al riparo perché da due, tre settimane, non ce la facciamo piu': la nostra rete di alloggi solidali è completamente satura. Abbiamo allertato la prefettura (di polizia,ndr.) ma non abbiamo ottenuto nessuna risposta", deplora Kerill Theurillat, responsabile dell'associazione Utopia56, all'origine di questa iniziativa di sensibilizzazione rispetto alla dura vita degli esiliati senza fissa dimora.

Quindi l'auspicio che la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, possa "fornire il suo sostegno".

In una lettera inviata mercoledì scorso alle autorità regionali, lo stesso comune di Parigi ha attirato l'attenzione dello Stato "sulla situazione delle famiglie richiedenti asilo senza soluzione di alloggio a Parigi, le cui segnalazioni si vanno moltiplicando". "Per non lasciar perdurare questa situazione, col rischio che dei campi giganti risorgano come negli ultimi anni nella parte settentrionale di Parigi, chiediamo che un'assistenza di queste famiglie possa essere realizzata nei tempi più brevi", recita la missiva. (ANSA).