Covid: Spagna revoca l'obbligo della mascherina all'aperto

(ANSA) - MADRID, 24 GIU - Il governo spagnolo ha approvato in Consiglio dei Ministri il decreto che sopprime l'obbligo di indossare la mascherina in spazi aperti. Lo ha reso noto la ministra della Sanità, Carolina Darias, in conferenza stampa. "È una grande notizia", ha affermato da parte sua il premier Pedro Sánchez da Bruxelles, dove è giunto per la celebrazione del Consiglio Europeo.

La misura, secondo quanto aveva già anticipato Sánchez la settimana scorsa, entrerà in vigore sabato 26 giugno.

Come spiegato da Darias, continuerà a essere obbligatorio indossare la mascherina in situazioni in cui non c'è una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone non conviventi, sui mezzi pubblici e in altri contesti come concerti o altri eventi con possibili assembramenti.

Darias ha quindi invitato i cittadini a "portare sempre la mascherina con sé" per poterla utilizzare nei contesti in cui sia necessaria. (ANSA).