Migranti: naufragio alle Canarie, 3 morti e 5 dispersi

(ANSA) - MADRID, 18 GIU - Almeno tre migranti (due donne e un uomo) sono morti nel naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano per tentare di raggiungere le isole Canarie, in Spagna. Lo hanno reso noto i servizi d'emergenza dell'arcipelago. L'incidente è avvenuto ieri in tarda serata vicino alla costa dell'isola di Lanzarote.

Ci sarebbero dei dispersi, dei quali sono riprese le ricerche stamattina: secondo l'agenzia di stampa Efe, mancano all'appello almeno 5 persone (una delle quali minorenne).

In totale sono state tratte in salvo 41 persone (tra cui donne e minori), di cui 12 sono state ricoverate in ospedale per diversi problemi di salute. Tra queste ultime ci sono quattro bambini. I primi a intervenire per soccorrere i naufraghi sono stati alcuni abitanti di Lanzarote.

Nella notte sono state individuati inoltre altre due imbarcazioni con migranti a bordo: i servizi di emergenza delle Canarie calcolano che si tratta di almeno 110 persone. (ANSA).