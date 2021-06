Covid: premier russo, fase difficile, colpa delle varianti

(ANSA) - MOSCA, 17 GIU - "La situazione sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese è estremamente difficile. Il numero di casi di Covid-19 sta crescendo e il tasso di malattia è ora molto alto. Gli esperti parlano dell'emergere di nuovi ceppi che non solo si stanno diffondendo rapidamente, ma causano anche gravi complicazioni". Lo ha detto il primo ministro russo Mikhail Mishustin in una riunione del presidio del consiglio di coordinamento per la risposta al virus. Lo riporta Interfax.

