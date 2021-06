Putin, Navalny? Non abbiamo abitudine di assassinare nessuno

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - Alexey Navalny sarà trattato come ogni altro detenuto. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Nbc. "Il suo trattamento non sarà peggiore" di quello riservato ad altri detenuti, dice Putin.

A chi gli chiedeva se fosse una coincidenza il fatto che alcuni dei suoi rivali politici fossero stati assassinati negli ultimi anni e se avesse ordinato l'uccisione di Navalny, Putin risponde: "Non abbiamo l'abitudine di assassinare nessuno".

