Covid: Bruxelles lancia la piattaforma per il Green pass

"Oggi lanciamo il gateway Ue, l'infrastruttura tecnica che permette la validazione in sicurezza dei certificati Covid digitali". Lo ha annunciato un portavoce della Commissione europea. "Ad oggi sono 10 gli Stati membri già connessi di cui sette hanno già iniziato a distribuire i certificati ai cittadini e gli altri si aggiungeranno - ha precisato - E' un grande successo e siamo fiduciosi che il sistema sarà operativo il primo luglio".

Il regolamento per l'adozione del Green pass in tutta l'Unione entrerà in vigore dal 1 luglio. L'esecutivo comunitario riferisce che dal 10 maggio a oggi sono 22 i Paesi che hanno già testato con successo il gateway. Di questi, dieci sono già connessi su base volontaria al sistema e sette – Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Croazia e Polonia – hanno già iniziato a distribuire i certificati ai cittadini.