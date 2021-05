Macron e Brigitte si sono vaccinati

(ANSA) - PARIGI, 31 MAG - "Vaccinato!": questo il tweet del presidente francese, Emmanuel Macron, che dopo aver preso il Covid-19 lo scorso dicembre, ha annunciato stasera che lui e la moglie Brigitte si sono vaccinati, incoraggiando tutti i francesi a fare lo stesso.

"Come Brigitte e me, come 25 milioni di francesi già hanno fatto, vacciniamoci! Per proteggerci, per proteggere chi ci sta vicino", ha aggiunto il capo dello stato.

Macron, 43 anni, ha ricevuto l'iniezione dopo che, stamattina, la vaccinazione è stata dichiarata aperta a tutte le fasce di età e le categorie. Il presidente ha seguito la raccomandazione sanitaria di attendere almeno 3 mesi dopo aver contratto la malattia per farsi vaccinare e di procedere con una sola iniezione.

Macron non ha precisato quale vaccino sia stato inoculato a lui e quale a Brigitte, sua moglie. Entrambi erano risultati positivi al Covid, il presidente il 17 dicembre, Brigitte 7 giorni dopo. (ANSA).