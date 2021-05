L'Ue convoca l'ambasciatore della Bielorussia

(ANSA) - BRUXELLES, 24 MAG - Su richiesta dell'Alto Rappresentante Josep Borrell, il segretario generale del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, Stefano Sannino, ha convocato l'Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia presso l'Unione Europea, Aleksandr Mikhnevich. Così in una nota il servizio di azione esterna della Ue. La decisione presa "per condannare il passo inammissibile delle autorità bielorusse, che hanno costretto un aereo civile ad effettuare un atterraggio di emergenza a Minsk con l'arresto di un suo passeggero Raman Pratasevich, giornalista e attivista bielorusso indipendente".

