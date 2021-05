Di Maio vede Kerry, Italia-Usa leader transizione ecologica

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Siamo in un momento storico fondamentale per la salvaguardia del pianeta, Italia e Usa sono chiamati ad esercitare un ruolo di leadership per convincere i nostri partner che la transizione energetica e la lotta per la salvaguardia del pianeta sono un vantaggio e una grande opportunità per tutta la Comunità internazionale". Lo dice Luigi Di Maio a margine dell'incontro alla Farnesina con l'inviato Usa per il clima John Kerry. (ANSA).