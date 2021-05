Balcani: Di Maio, in gioco credibilità Ue, serve più impegno

(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAG - "È in gioco la credibilità dell'Ue nei Balcani occidentali. Dopo l'eccellente risposta data nella prima fase della pandemia, le difficoltà nell'aiutare la regione con l'invio di vaccini stanno generando un sentimento di sfiducia nei confronti dell'Unione europea. Guardiamo a questa discussione di oggi come un'opportunità per mandare un messaggio forte sul nostro impegno nei confronti della regione". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla riunione dei capi delle diplomazie dell'Ue.(ANSA).