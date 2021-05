Putin, sosteniamo l'idea del libero accesso ai vaccini

(ANSA) - , 06 MAG - La Russia è pronta a sostenere l'idea di eliminare la protezione dei brevetti dai vaccini contro il coronavirus. Lo ha detto Vladimir Putin, citato da Interfax.

Da parte sua, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres "plaude al sostegno senza precedenti degli Usa" alla revoca delle protezioni della proprietà intellettuale per i vaccini anti-covid. Ciò "offre ai produttori l''opportunità di condividere sapere e tecnologia che consentiranno l'espansione dei vaccini prodotti localmente e di aumentare in modo significativo la fornitura al Covax", ha detto. "Dobbiamo poi garantire che i Paesi dispongano dei materiali necessari a produrre i vaccini", ha aggiunto ribadendo che "nessuno sarà al sicuro dal virus finché non saremo tutti al sicuro". (ANSA).