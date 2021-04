Vaccini: Oms autorizza l'uso in emergenza di Moderna

(ANSA) - GINEVRA, 30 APR - L'Oms ha dato in via libera all'utilizzo in emergenza del vaccino anti-Covid di Moderna.

Questa procedura consentirà ai Paesi che non hanno i mezzi per determinare da soli l'efficacia e la sicurezza di un farmaco di avere un accesso più rapido alle dosi. E consentirà al sistema Covax, istituito dall'Oms con i partner internazionali, di distribuire i vaccini in particolare nelle aree svantaggiate.

