AstraZeneca: viceministro francese non esclude ricorsi Ue

L'Unione europea "non esclude" ricorsi in giustizia contro il laboratorio AstraZeneca: lo ha detto oggi il sottosegretario francese agli Affari europei, lamentando "abusi di fiducia nel contratto" in seguito ai ritardi nelle consegne annunciati dal gruppo farmaceutico.

"Ci sono più che semplici preoccupazioni - ha detto Clément Beaune ai microfoni di Radio Classique - senza dubbio alcuni abusi di fiducia nel contratto e l'Europa non sarà una specie di mondo delle fate simpatico che paga e non si aspetta niente in cambio".

"Difenderemo i nostri interessi - ha aggiunto - ci possono essere ricorsi giuridici. Non lo escludiamo".