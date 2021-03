Olanda: al via elezioni legislative, seggi aperti 3 giorni

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Sono aperti da questa mattina i seggi in Olanda per le elezioni legislative, che dovrebbero confermare il premier uscente Mark Rutte per un nuovo mandato.

Il governo ha di recente confermato la maggior parte delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, prorogando il coprifuoco (dalle 21:00 alle 4:30) fino al 31 marzo.

Proprio a causa della pandemia i seggi rimarranno aperti fino a mercoledì: oggi e domani potranno votare soprattutto le persone ad alto rischio, come gli anziani, mentre la giornata di mercoledì sarà dedicata al resto della popolazione.

Ieri la polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere manifestanti che protestavano contro il governo per l'imposizione del coprifuoco, il primo nel Paese dalla Seconda guerra mondiale.

Tuttavia, secondo i sondaggi il partito di Rutte - Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, Vvd - dovrebbe ottenere circa il 25% dei voti. Il partito nazionalista (Pvv) del suo rivale Geert Wilders dovrebbe ottenere circa il 13% dei voti.

