Harry e Meghan da Oprah, reali celebrano medici Covid

(ANSA-AFP) - LONDRA, 06 MAR - La famiglia reale britannica domani apparirà in pubblico al gran completo per onorare gli sforzi degli operatori sanitari nella lotta contro la pandemia: un fronte unico, a poche ore dall'attesissima intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan, che promette di appesantire ulteriormente i rapporti tra i Windsor e la coppia 'ribelle'.

La regina Elisabetta, il principe Carlo, il figlio maggiore William e le loro mogli, Camilla e Kate, parteciperanno ad un evento celebrativo del Commonwealth. Mancherà solo il principe consorte Filippo, ancora convalescente. Carlo, l'erede al trono, loderà la "straordinaria determinazione, coraggio e creatività" mostrata dal popolo del Commonwealth - l'organismo intergovernativo degli Stati appartenuti all'impero britannico - durante la lotta al Covid.

William e Kate parleranno con la dottoressa e attivista sudafricana Zolelwa Sifumba dei diritti degli operatori sanitari. I messaggi saranno trasmessi dall'Abbazia di Westminster. Dove lo scorso anno, nella stessa occasione, Meghan e Harry avevano fatto la loro ultima apparizione prima di rinunciare allo status di reali e trasferirsi negli Stati Uniti, in una clamorosa rottura con la famiglia. (ANSA-AFP).