Bielorussia: Lituania,non intendiamo estradare Tikhanovskaya

(V. 'Minsk chiede l'estradizione...' delle 11.06) (ANSA) - MOSCA, 05 MAR - La Lituania non intende prendere in considerazione la richiesta delle autorità bielorusse di estradare Svetlana Tikhanovskaya, considerata la principale oppositrice del contestato presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko: lo ha detto il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis. "Chiunque trovi rifugio in Lituania può stare sicuro che non sarà estradato ai regimi", ha affermato il capo della diplomazia di Vilnius, ripreso dall'agenzia Interfax.

(ANSA).