Covid: premier Ucraina, qui è iniziata la terza ondata

(ANSA) - MOSCA, 04 MAR - Il primo ministro dell'Ucraina, Denys Shmyhal, ha annunciato che nella repubblica ex sovietica è iniziata una terza ondata di epidemia di Covid-19.

"Dobbiamo dichiarare l'inizio della terza ondata dell'epidemia in Ucraina", ha detto Shmyhal in conferenza stampa, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax.

Stamattina il ministro della Salute ucraino, Maxim Stepanov, ha reso noto che nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati accertati 10.057 casi di coronavirus: un dato in salita rispetto ai giorni scorsi. Ieri erano stati infatti confermati 7.235 nuovi contagi, il 2 marzo 5.336 e il primo marzo 4.285. (ANSA).