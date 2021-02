Mitsotakis, la vittoria contro il Covid è all'orizzonte

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - La guerra contro il coronavirus continua, ma "la vittoria si vede all'orizzonte": lo ha scritto il premier greco Kyriakos Mitsotakis in un articolo pubblicato dal quotidiano Ta Nea.

Ad un anno dal primo caso registrato in Grecia, il 26 febbraio 2020, il primo ministro afferma che il virus verrà battuto in tempi più brevi se i cittadini rispetteranno le misure decise dal governo: "Se riusciamo a trarre forza dalle difficoltà che ci siamo lasciati alle spalle, e percorriamo questi ultimi passi che ci separano dalla primavera della libertà con disciplina, la fine della pandemia arriverà prima". Nelle ultime 24 ore la Grecia ha registrato 1.630 nuovi casi e 29 morti, secondo i dati della Sanità nazionale. (ANSA).