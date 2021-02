Navalny: Mosca, con queste sanzioni l'Ue fa solo teatro

(ANSA) - MOSCA, 24 FEB - La decisione dell'Unione Europea di espandere le sanzioni individuali alla Russia per il caso di Alexey Navalny non è altro che "teatralità" priva di "qualsiasi logica". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'emittente Primo Canale.

"Questa è solo una storia assurda, inventata, sullo sfondo di una campagna informativa", ha aggiunto. "Per l'Europa, che un tempo privilegiava davvero il tema dei diritti umani, ed è ricca di storia e cultura, si tratta di un'umiliazione". (ANSA).