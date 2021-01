Travolto da valanga mentre fa sci di fondo,morto sui Pirenei

Un uomo di 66 anni è morto ieri sui Pirenei travolto da una valanga mentre stava facendo sci di fondo sulle alture di Luz-Saint-Sauveur, vicino alla stazione sciistica di Luz Ardiden.

Lo sciatore aveva raggiunto una vetta quando un blocco di neve si è staccato sotto i suoi sci e la valanga lo ha trascinato per un centinaio di metri finendo per seppellirlo sotto la neve. A ricostruire la dinamica dell'incidente è stata la gendarmeria degli Alti Pirenei che è tornata, in questa occasione, a chiedere la massima cautela ed il controllo dei rischi meteorologici da parte degli appassionati di sci alpinismo. Nei giorni scorsi, infatti, il vento era stato molto forte e la neve accumulatasi era molta. Condizioni che avrebbero dovuto dissuadere gli appassionati di sci di fondo.