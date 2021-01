Covid: Polizia fa irruzione in rave a Londra con 300 persone

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Decine di multe sono state effettuate dopo che la polizia ha fatto irruzione in un rave illegale nell'est di Londra cui hanno partecipato circa 300 persone violando le misure anti assembramento vigenti nella capitale britannica per contrastare la diffusione del covid-19. Lo riferiscono i media britannici.

Le forze dell'ordine sono intervenute nelle prime ore del mattino di oggi mettendo fine all'evento clandestino organizzato nel quartiere di Hackney, dove sono state fermate e multate 79 persone, per un totale di 15.600 sterline in contravvenzioni.

