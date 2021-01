Francia:intero equipaggio Charles-de-Gaulle verrà vaccinato

(ANSA) - PARIGI, 22 GEN - L'equipaggio della portaerei fracese Charles-de-Gaulle, pesantemente contaminato lo scorso anno dal coronavirus, verrà interamente vaccinato prima di partire in missione nell'Oceano indiano a febbraio: è quanto annunciato oggi dalla ministra dell'Esercito, Florence Parly.

Lo scorso anno, circa due terzi dell'equipaggio dello Charles-de-Gaulle, la nave simbolo della dissuasione nucleare francese, vennero contaminati a bordo. Per scongiurare di ripetere un tale scenario, i membri della marina militare che imbarcheranno a metà febbraio per la missione operativa nell'Oceano indiano verranno vaccinati.

"Tutti ne possono ovviamente comprendere i motivi", ha dichiarato la ministra intervistata da Var Matin. "Affinché i militari e i piloti da caccia possano compiere questa missione lunga e importante, durante la quale le capacità di evacuazione sanitaria saranno limitate, è necessario che siano vaccinati", ha aggiunto. Parly ha quindi precisato che la campagna di vaccinazione è cominciata ieri in accordo con il ministero della Salute. Dallo scorso anno, la portaerei Charles-de-Gaulle è stata interamente pulita e bonificata. (ANSA)