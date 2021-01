Ecdc, servono misure più rigorose contro varianti Covid

(ANSA) - STOCCOLMA, 21 GEN - Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha sollecitato gli Stati membri a preparare misure più rigorose e ad accelerare con le vaccinazioni per i rischi legati alle varianti più infettive del coronavirus. "Il messaggio chiave è prepararsi ad un rapido aumento del rigore nelle misure di risposta nelle prossime settimane per salvaguardare la capacità sanitaria e per accelerare le campagne di vaccinazione", ha affermato l'agenzia Ue basata in Svezia in un nuovo rapporto. (ANSA).