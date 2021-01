Oms contraria al certificato vaccinale per i viaggi

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Per il momento" il Comitato di emergenza dell'Oms raccomanda di "non introdurre requisiti di prova della vaccinazione o immunità per i viaggi internazionali" in quanto "vi sono ancora incognite critiche sull'efficacia della vaccinazione nel ridurre la trasmissione" e per "la disponibilità limitata di vaccini". E' quanto si legge nel documento stilato dopo la riunione di ieri e pubblicato sul sito dell'Oms. In ogni caso, sottolinea il comitato, "la prova della vaccinazione non dovrebbe esentare i viaggiatori internazionali dal rispettare altre misure di riduzione del rischio". (ANSA).